Из села в направлении города выехал мотоциклист со скоростью 80 кмч. Через 1,5 часа из города в село выехал велосипедист со скоростью 16кмч. Сколько часов ехал до встречи каждый из них, если расстояние между городом ...
Из села в направлении города выехал мотоциклист со скоростью 80 кмч. Через 1,5 часа из города в село выехал велосипедист со скоростью 16кмч. Сколько часов ехал до встречи каждый из них, если расстояние между городом и селом равно 216 км?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
80*1,5=120км проехал мотоциклист до того как выехал велосипедист 216-120=96 км осталось проехать до встречи 80+16=96км/ч скорость сближения 96:96=1ч время через которое они встретятся 1,5+1=2,5ч ехал до встречи мотоциклист 1ч ехал до встречи велосипедист