Из сказа "каменный цветок" Бажова Выписать тот момент,который вам больше всего понравился. И написать почему.(мне потом этот момент проиллюстрировать нужно будет) Помогите пожалуйста,заранее спасибо)))

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В сказе говорится о мастере Даниле, который хотел сделать камень "живым",но у него ничего не выходит, изделие остаётся мёртвым. Данила услышал легенду о каменном цветке хозяйки Медной горы, кто это увидит, познает настоящую красоту камня. Недолго думая, мастер отправился в к Хозяйке, она показала ему каменный цветок, но за это Данила остался у Хозяйки работать горным мастером. Отзыв: Произведение замечательное, по-моему, это одно из самых лучших сказов Бажова, он написан совершенно неповторимым языком. Описание богатств хозяйки Медной горы заставляет явственно представлять всю картину. Замечательный сказ!:) Мне больше всего понравился момент, когда Данила попадает в зал из самоцветных камней, посередине которого растёт прекрасный каменный цветок. Этот фрагмент мне понравился своей яркостью, красивым описанием. и тем. что я сама увлекаюсь собиранием камней. В нем рассказывается о мастере Даниле который хочет сделать камень живым. Но он не может это сделать и камень остается мертвым. Данила узнав о хозяйке медной горы идет сразу к ней не раздумавыя. Что бы она показала ему каменный цветок. Но за это он остался у нее работать. Отзыв: произведение замечательно я его перечитывал переслушивал не один раз . Описание леса хозяйки горы зачаровывает.