Из слов каждой строчки составь предложения.Подбери название к получившемуся тексту.1.однажды,дом,загорелся.2.маленькая,в,была,доме,девочка 3.собаку,пожарные,в,огонь,Боба,послали 4.минуту,горевшего,Боб,через,дома,девочку,вынес,и...
Русский язык
Из слов каждой строчки составь предложения.Подбери название к получившемуся тексту.1.однажды,дом,загорелся.2.маленькая,в,была,доме,девочка 3.собаку,пожарные,в,огонь,Боба,послали 4.минуту,горевшего,Боб,через,дома,девочку,вынес,из 5.ребенка.от,мать,радости.плакала...Пожалуйста помогите написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды загорелся дом. В доме была маленькая девочка. Пожарные послали собаку Боба в огонь. Через минуту из горевшего дома Боб вынес девочку. Мать ребёнка плакала от радости. Предлагаю название этому тексту: Боб спасатель, Собака Боб, Пёс герой.
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