Из слов правой и левой колонок составьте словосочетания,употребляя прилагательн??е в нужной форме. Возглас/золотой замок/бледный луна/радостный сон/роковой тайна/страшный луч/неприступный.
Русский язык
Из слов правой и левой колонок составьте словосочетания,употребляя прилагательн??е в нужной форме. Возглас/золотой замок/бледный луна/радостный сон/роковой тайна/страшный луч/неприступный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радостный возглас, страшный сон, н еприступный замок, б ледная луна, з олотой луч, р оковая тайна.
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