Из слов правой и левой колонок составьте словосочетания,употребляя прилагательн??е в нужной форме. Возглас/золотой замок/бледный луна/радостный сон/роковой тайна/страшный луч/неприступный.

Русский язык

Из слов правой и левой колонок составьте словосочетания,употребляя прилагательн??е в нужной форме. Возглас/золотой замок/бледный луна/радостный сон/роковой тайна/страшный луч/неприступный.

Автор: Гость