Из слова виноград нужно составить: существительное, которое употребляется только во множественном числе.
Русский язык
Из слова виноград нужно составить: существительное, которое употребляется только во множественном числе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виноградные часы....
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