Из словарной статьи автор словарика сочетаймость слов выпишете примеры словосач??тагий ,сответствия моделям прил+ сущ, сущ+сущ, гл+сущ
Русский язык
Из словарной статьи автор словарика сочетаймость слов выпишете примеры словосач??тагий ,сответствия моделям прил+ сущ, сущ+сущ, гл+сущ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские пословицы - кладезь народной мудрости
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