Из словарной статьи автор словарика сочетаймость слов выпишете примеры словосач??тагий ,сответствия моделям прил+ сущ, сущ+сущ, гл+сущ

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Из словарной статьи автор словарика сочетаймость слов выпишете примеры словосач??тагий ,сответствия моделям прил+ сущ, сущ+сущ, гл+сущ
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Гость:
Русские пословицы - кладезь народной мудрости
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