Из согласования "левого борта" сделайте примыкание . заранее спасибо большое

Разное
Из согласования "левого борта" сделайте примыкание . заранее спасибо большое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Левый бортовой..................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
С одного места в одном направлении по велотреку одновременно стартовали два велосипедиста.один из них делает круг за 1 мин.другой за 45 сек.Через к...
Ответить
Разное
Глагол может отвечать на вопрос: что сделалось?
Ответить
Разное
Известно что 25 и 6 равно 150.Подчеркни выражение которое показывает как найти 25*7 не выполняя умножения
Ответить
Разное
Человеку даже в повседневной жизни важно знать о существовании бактерий-анаэробов, так как ....
Ответить
Разное
Почему диалектные слова все реже встречаются в нашей речи? Рассуждения.
Ответить
Разное
*+200=500 решите пожалуйста
Ответить
Разное
Диалог про наречие 10-12 реплек ?
Ответить
Разное
Звуковая модель к слову бабушка сестра брат Мамуля папуля
Ответить
Разное
Составить сложное предложения со словом дышащий
Ответить
Разное
1) укажите какие утверждения верны а какие ошибочные: а. только в условиях совершенной конкуренции фирмы могут крнтролировать цены на свою продукци...
Ответить