Из согласования "левого борта" сделайте примыкание . заранее спасибо большое
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Из согласования "левого борта" сделайте примыкание . заранее спасибо большое
Ответ(ы):
Гость:
Левый бортовой..................................
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