Из стальных полос длиной 4280 мм. и 4380 мм. нарезают заготовки длиной 188 мм., 195 мм., 212 мм. и 215 мм. Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера если из каждой станок нарезает заготовки только одного р...
Математика
Из стальных полос длиной 4280 мм. и 4380 мм. нарезают заготовки длиной 188 мм., 195 мм., 212 мм. и 215 мм. Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера если из каждой станок нарезает заготовки только одного размера? помогите решить с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1в.4280:188=22,8. 4280:195=21,9. 4280:212=20,2. 4280:215=19,9. 2в.4380:188=23,3. 4380:195=22,5.4380:212=20,7. 4380:215=20,4. делай вывод.
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