Из стальных полос длиной 4280 мм. и 4380 мм. нарезают заготовки длиной 188 мм., 195 мм., 212 мм. и 215 мм. Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера если из каждой станок нарезает заготовки только одного р...

Математика

Из стальных полос длиной 4280 мм. и 4380 мм. нарезают заготовки длиной 188 мм., 195 мм., 212 мм. и 215 мм. Из полос какой длины выгодно нарезать заготовки каждого размера если из каждой станок нарезает заготовки только одного размера? помогите решить с решением

Автор: Гость