из точки А к окружности с центром О проведена касательная АВ и АС (B и С - точки касания). Найдите периметр треугольника АВС, если ОА =10 см, а угол BOC=60 градусов.
Геометрия
из точки А к окружности с центром О проведена касательная АВ и АС (B и С - точки касания). Найдите периметр треугольника АВС, если ОА =10 см, а угол BOC=60 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касательная к окружности,перпендикулярна к ее радиусу, проведенному в точку касания. ОВ и ОС - радиусы, проведенные в точки касания В и С, значит, треугольники АВО и АСО - прямоугольные. ВО=ОС.Треуггольники равны по 2м сторонам и углу между ними.Угол ВОА=углуАОС=30 гр..Катет,лежащий напротив угла в 30 гр. равен половине гипотенузы.ВА=АС=5.Угол В=углуС=90 гр.угол а= угол ВАО+уголОАС=120 гр. ВС^2=ВА^2+АС^2-2ВА*АС*cosА=25+25-50*1/2=25 Вс=5 P=5+5+5=15
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