Из точки А в точку Б мотоцикл двигался со скоростью 60км/ч, обратно со скоростью 10м/с. Определить среднюю скорость мотоцикла за все время движения.
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Из точки А в точку Б мотоцикл двигался со скоростью 60км/ч, обратно со скоростью 10м/с. Определить среднюю скорость мотоцикла за все время движения.
Ответ(ы):
Гость:
Средняя скорость его V=(S1+S2)/(t1+t2), но S1=S2=S и t1=S/v1, t2=S/v2. подставляя имеем V=2v1v2/(v1+v2)=2*60*36/96=45км/ч. здесь 10м/с=36км
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