Из точки А в точку Б мотоцикл двигался со скоростью 60км/ч, обратно со скоростью 10м/с. Определить среднюю скорость мотоцикла за все время движения.

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Из точки А в точку Б мотоцикл двигался со скоростью 60км/ч, обратно со скоростью 10м/с. Определить среднюю скорость мотоцикла за все время движения.

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