Из точки к плоскости проведены перпендикуляр и наклонная длина которой равна кор??нь из 89. найдите длину проекции наклонной на эту плоскоть, если она длиннее перпендикуляра на 3
Геометрия
Из точки к плоскости проведены перпендикуляр и наклонная длина которой равна кор??нь из 89. найдите длину проекции наклонной на эту плоскоть, если она длиннее перпендикуляра на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим проекцию наклонной на плоскость за х. По условию задания длина перпендикуляра равна х - 3. По Пифагору ( √89)² = х² + (х - 3)². 89 = х² + х² - 6х + 9. Получили квадратное уравнение: 2х² - 6х - 80 = 0 или х² - 3х - 40 = 0. Квадратное уравнение, решаем относительно x: Ищем дискриминант:D=(-3)^2-4*1*(-40)=9-4*(-40)=9-(-4*40)=9-(-160)=9+160=169; Дискриминант больше 0, уравнение имеет 2 корня:x₁=(√169-(-3))/(2*1)=(13-(-3))/2=(13+3)/2=16/2=8;x₂=(-√169-(-3))/(2*1)=(-13-(-3))/2=(-13+3)/2=-10/2=-5. Значение х = -5 отбрасываем. Ответ: проекция наклонной на плоскость равна 8.
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