Из точки к плоскости проведены перпендикуляр и наклонная длина которой равна кор??нь из 89. найдите длину проекции наклонной на эту плоскоть, если она длиннее перпендикуляра на 3

Геометрия

Из точки к плоскости проведены перпендикуляр и наклонная длина которой равна кор??нь из 89. найдите длину проекции наклонной на эту плоскоть, если она длиннее перпендикуляра на 3

Автор: Гость