Из точки о проведены 3 луча :оA; ов и ос. найдите величину угла Aов, если градусные ме??ы углов AOC и BOC равны 82 градуса и 58 градусов соответственно-

Алгебра
Из точки о проведены 3 луча :оA; ов и ос. найдите величину угла Aов, если градусные ме??ы углов AOC и BOC равны 82 градуса и 58 градусов соответственно-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовал тут схемку вот такую, если судить по ней ответ будет 140 градусов, если я конечно все верно сделал, поправьте меня, если не так) И если что я не делал его в масштабе, просто чтобы понимать, что да как
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