Из трактира гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили. Какое расстояние проехал каждый из всадников за это время. Если скорость одного из ни...
Математика
Из трактира гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили. Какое расстояние проехал каждый из всадников за это время. Если скорость одного из них на 4 км/ч больше скорости другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 192:4=48(мили/ч) скорость удаления 2) 48-4=44(мили/ч) - была бы, если бы были одинаковые 3) 44:2=22(мили/ч) скорость одного 4) 22*4=88(мили) проехал 1-й 5) 22+4=26(мили/ч) скорость 2-го 6) 26*4=104(мили) проехал 2-й
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