Из трактира гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили. Какое расстояние проехал каждый из всадников за это время. Если скорость одного из ни...

Математика

Из трактира гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили. Какое расстояние проехал каждый из всадников за это время. Если скорость одного из них на 4 км/ч больше скорости другого?

Автор: Гость