Из трёхзначного числа вычли число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. На какое число всегда будет делиться разность?

Математика
Из трёхзначного числа вычли число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. На какое число всегда будет делиться разность?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999 - 9 - 99 мой ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение x×x+60=85
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 200 и 199 Помогите пожалуйста кто знает Заранее всем спасибо
Ответить
Физика
Сочинение на тему что я узнал о молекуле 7 класс
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! товарный поезд проезжает расстояние между двумя г??родами за 30 часов однажды товарный поезд и ско...
Ответить
Алгебра
Помогите решить тригонометрию
Ответить