Из трёхзначного числа вычли число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. На какое число всегда будет делиться разность?
Математика
Из трёхзначного числа вычли число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. На какое число всегда будет делиться разность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999 - 9 - 99 мой ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! товарный поезд проезжает расстояние между двумя г??родами за 30 часов однажды товарный поезд и ско...