Из цифр 1,2,3,4 составляют всевозможные десятичные дроби с двумя числами после запятой,при этом используя все четыре цыфры. При чём каждую только один раз. Сколько получается десятичных дробей заключённых между числами 31 и 42 ?

Математика
Из цифр 1,2,3,4 составляют всевозможные десятичные дроби с двумя числами после запятой,при этом используя все четыре цыфры. При чём каждую только один раз. Сколько получается десятичных дробей заключённых между числами 31 и 42 ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12.34 12.43 13.42 13.24 14.23 14.32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плизззз срочнооооо!!!!! надо расписать решение!номер335
Ответить
Русский язык
Разобрать слово как часть речи (удивительная) картина
Ответить
Биология
Сколько разных типов гамет образует корова
Ответить
География
Я короче не чего не знаю мне нужны все ответы. решите пожалуйста
Ответить
Химия
Рассчитайте массу оксида кальция при разложении 20г карбоната кальция(СаСО3)
Ответить