Из цифр 1,2,3,4 составляют всевозможные десятичные дроби с двумя числами после запятой,при этом используя все четыре цыфры. При чём каждую только один раз. Сколько получается десятичных дробей заключённых между числами 31 и 42 ?
Математика
Из цифр 1,2,3,4 составляют всевозможные десятичные дроби с двумя числами после запятой,при этом используя все четыре цыфры. При чём каждую только один раз. Сколько получается десятичных дробей заключённых между числами 31 и 42 ?
Ответ(ы) на вопрос:
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12.34 12.43 13.42 13.24 14.23 14.32
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