Из урны,содержащей 6 белых шаров,4 черных и 3 красных,достают наугад 5 шаров. найти вероятность,того что среди вынутых шаров есть хотя бы по одному шару каждого цвета

Испытание состоит в том, что из (6+4+3)=13 шаров достают 5. Это можно сделать способами. Событию А-"среди вынутых шаров есть хотя бы по одному шару каждого цвета" благоприятствует m случаев По формуле классической вероятности