Из вершины развернуто ACP проведены два луча CT и CF так что ACF=158 TCP=134 Вычислить величину угла TCF

Математика
Из вершины развернуто ACP проведены два луча CT и CF так что ACF=158 TCP=134 Вычислить величину угла TCF
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Гость:
TCF=134-(180-158)=134-22=112° Ответ:112°
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