Из яблок , Груш и абрикосов изготовили сок. Груш в 3 раза больше,чем абрикосов,и на 500г меньше,чем яблок. Всего понадобилось 2 кг яблок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось ...
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Из яблок , Груш и абрикосов изготовили сок. Груш в 3 раза больше,чем абрикосов,и на 500г меньше,чем яблок. Всего понадобилось 2 кг яблок и груш. Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока? Решение уравнением
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А уравнением?
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