Из-за чего плакала Дуня ?станционный смотритель
Разное
Из-за чего плакала Дуня ?станционный смотритель
Ответ(ы):
Гость:
Она плакала об отце,что она не смогла повидаться с ним. сама эта повесть очень печальная. как граф обошелся с отцом Дуни, с ней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Используя каждую из цифр 1,2,3,4 лишь один раз , запиши два двухзначных числа, разность которых будет наименьшей их возможных
Разное
Мотоциклист проехал в первый день 4 части всего пути, во второй день 5 частей, а в третий день 2части. Сколько литров бензина израсходовал мотоцикл...
Разное
В три ларька привезли 113 кг вбрикосов. В первый и второйт89 во второй и третий 77 ск кг привезли в каждый
Разное
Разное
Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через ск...
Разное
Срочно народ помогите напишите плиз!!!!!!!!!!!! краткое содержание рассказа "Барышня-крестьянка" первая встреча Лизы и Алексея подробно ...