Из-за чего возникает погрешность при использовании теоремы Штейнера? Не удовлетв??ряет ответ про не точность измерений. Есть какой-то недочёт в формуле

Физика

Из-за чего возникает погрешность при использовании теоремы Штейнера? Не удовлетв??ряет ответ про не точность измерений. Есть какой-то недочёт в формуле

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