Из-за чего возникает погрешность при использовании теоремы Штейнера? Не удовлетв??ряет ответ про не точность измерений. Есть какой-то недочёт в формуле
Физика
Из-за чего возникает погрешность при использовании теоремы Штейнера? Не удовлетв??ряет ответ про не точность измерений. Есть какой-то недочёт в формуле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема Штейнера справелива для однородных тел. Если тело не однородно, то трудно определить центр инерции тела.
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