из записанных на доске предложений ряды однородных членов предложения, составляя их схемы. Образец. Был на севере я и на юге, плыл на тихой и шумной волне, но везде, как о верной подруге, о московской скучал стороне. (К. Букин....

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из записанных на доске предложений ряды однородных членов предложения, составляя их схемы. Образец. Был на севере я и на юге, плыл на тихой и шумной волне, но везде, как о верной подруге, о московской скучал стороне. (К. Букин.) Однородные члены предложения (образец) 1) По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел алым и влажным огнем. (К. Паустовский.) 2) Лена смотрела в окно на только что освободившуюся ото льда холодную гладь залива, на рыбачьи артели с сетями на гальке, на весенние караваны гусей и уток. (А. Фадеев.) 3) В мартовскую ночь зима еще украдкой возвращает морозную тишину, колкий воздух, холодный блеск луны, хрустальную звонкость наста и тонкого ледка лужиц. (Д. Зуев.) 4) Прохор фыркал, отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно. (В. Шишков.) 5) Море лов..т стрелы молний и в своей пучине гас..т. (М. Горький.) 6) Петр Иванович быстро и совсем неслыщно встал с земли, сунул руку в мешок и вытащил оттуда свернутую сетку. (Г. Скребицкий.) 7) По горам, в лесу огни, точно звезды, плавали, опускаясь и поднимаясь по скатам холмов. (И. Гончаров.)

Автор: Гость