Избавиться от хвоща полевого на огородах трудно,так как а)его коневища находятся ??лубоко в почве,б) длинные коневища находятся в верхних слоях почвы и образуют много надземных побегов,в) он образует много семян

История

Избавиться от хвоща полевого на огородах трудно,так как а)его коневища находятся ??лубоко в почве,б) длинные коневища находятся в верхних слоях почвы и образуют много надземных побегов,в) он образует много семян

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