Изделия для золочения дешёвые украшения использовали сусальное золото который получается при сплавлении одна моль олова и два моль серы.Как называется это не золотое золото по систематической номенклатуре определите ...

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Изделия для золочения дешёвые украшения использовали сусальное золото который получается при сплавлении одна моль олова и два моль серы.Как называется это не золотое золото по систематической номенклатуре определите сколько реактивов в граммах потребовалось бы для изготовления массивной броши фальшивого золото массой 25 г,если выход реакции составляет 80 %.Как можно обнаружить,что это фальшивка?Приведите соответствующие уравнения и расчёты для доказательства

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