Изготовление музыкального инструмента долгие годы являлось таинством ,каждый ин??трумент создавался как уникальное произведение .Производство каждой детали имело свои секретные технологии . Один такой процесс описал Моцарт. Заг...

Музыка

Изготовление музыкального инструмента долгие годы являлось таинством ,каждый ин??трумент создавался как уникальное произведение .Производство каждой детали имело свои секретные технологии . Один такой процесс описал Моцарт. Заготовку детали рекомендовалось выставить на воздух ,на солнцепек ,под дождь ,под снег,всем чертям на расправу . После того, как деталь растрескивалась ,ее трещины нужно было "залечить" с помощью клея и пластин. И только тогда ее можно было использовать при создании инструмента . Какая деталь и какрго инструмента требовала такой подготовки? 1)гриф гитары ,2)обечайка скрипки ,3) педали органа ,4)дека фортепиано ,5)мембрана барабана ,6)звковой канал флейты

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