Ижевск с 1918 года - столица Удмуртии. Население 610633 человека на 2010 год. Площадь горо??а – 31560 га. Сколько процентов составляет площадь Ижевска от площади всей России? Площадь России равна 17075400 га. Округлите ответ до...

Математика
Ижевск с 1918 года - столица Удмуртии. Население 610633 человека на 2010 год. Площадь горо??а – 31560 га. Сколько процентов составляет площадь Ижевска от площади всей России? Площадь России равна 17075400 га. Округлите ответ до десятитысячных. *
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Ответ(ы):
Гость:
31560 га-х% 17075400 га-100% х=31560*100/17075400 х=примерно 0,2%
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