Изло жение про николая дмитриевича и про его утку 4 класс

В доме учителя Николая Дмитриевича всю зиму жила уточка. Осенью её приволок с речки Покши кот. Уточка была ранена в крыло. Учитель лечил уточку, и скоро её крылышко зажило. Уточку назвали Утя. Учитель и Утя привыкли друг к другу. Пришла весна. На реке появились полыньи. Уточка заволновалась. Она чаще стала взлетать, бегать, хлопать крыльями, проситься на волю. Однажды учитель позвал Утю, посадил на ладонь, погладил по голове, шейке и спинке. Николай Дмитриевич чувствовал, что пришла разлука. Учитель вынес утку на волю. Махнул руками снизу вверх и сильно кинул. Скоро уточка уже плавала в широкой полынье: то нырнёт, то вынырнет, то нырнёт, то вынырнет. — Твоя весна пришла, Утя! Живи теперь на воле!