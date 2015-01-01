Изложение 4 класс Помогите!!!В доме учителя всю зиму жила уточка.Осенью её приволок с речки кот . Уточка была ранена. Учитель лечил уточку,и скоро её крылышко зажило .Уточку назвали Утя. Учитель и Утя привыкли друг д...

Изложение 4 класс Помогите!!!В доме учителя всю зиму жила уточка.Осенью её приволок с речки кот . Уточка была ранена. Учитель лечил уточку,и скоро её крылышко зажило .Уточку назвали Утя. Учитель и Утя привыкли друг другу. Пришла весна.На реке появились полыньи.Уточка заволновалась .Она чаще стала взлетать,бегать,хлопать крыльями,проситься на волю Однажды учитель позвал Утю,посадил на ладонь,погладил по голове,шейке и спинке.Он чувствовал,что пришла разлуза.Учитель вынес утку на волю.Махнул руками снизу вверх и сильно кинул. Скоро уточка уже плавала в широкой полынье: то нырнёт,то вынырнет. -Твоя весна пришла,Утя! Живи теперь воле! План 1.Учитель и Утя привыкли друг к другу. 2.Уточка заволновалась. 3.Пришла разлука. 4.Живи теперь на воле Напишите Изложение!! Пожалуйста!!!!