Изложение на тему рыбак и кот крепей 4 класс

Гость: Гость:

Старик с женой живут у моря. Старик добывает пропитание рыбной ловлей и однажды в его сети попадается необычная золотая рыбка, способная говорить человеческим языком. Рыбка молит отпустить ее в море и старик отпускает её, не прося награды. Возвратившись домой, он рассказывает о произошедшем жене. Она называет его дурачиной и простофилей, но требует, чтобы он вернулся к морю, позвал рыбку и потребовал награду, хотя бы новое корыто. Старик зовёт рыбку у моря, она появляется и обещает исполнить его желание, говоря: «Ступай себе с Богом» . Возвратившись домой, он видит у жены новое корыто. Однако «аппетиты» старухи все возрастают — она заставляет мужа возвращаться к рыбке снова и снова, требуя (для себя) все новых и новых наград. Море, к которому подходит старик, каждый раз изменяется от спокойного ко все более взволнованному, а под конец — штормящему. В определенный момент старуха демонстрирует презрение к супругу, который является источником ее успехов и требует, чтобы рыбка сделала ее «владычицей морскою» , причем сама рыбка должна была бы служить у нее «на посылках» . Рыбка не отвечает на просьбу старика, а когда он возвращается домой, то видит старуху, лишенную всего дарованного, сидящую у старого разбитого корыта.