изложение витькина гайка от первого лица

Ходили мы на экскурсию на автозавод и там видели,как разными болтами и гайками на главном конвейере свинчивают машины.Бегут по конвейеру колеса,крылья,моторы,а в конце цеха новенькие самосвалы с конвейера сходят. Ходим мы по цеху ,смотрим.Оглядываемся назад:Вити Харитонова нет. -Витька!Витька!-закричали мы.А он выходит из-за станка и говорит: - Я гайку завинчиваю.Мне один рабочий позволяет. Вдруг глядим:с конвейера сходит новенький автомобиль.А Витька показывает на колесо и кричит: -Вот здесь моя гайка! Мы ему не поверили и побежали к его знакомому рабочему.Тот улыбнулся и сказал: -Помочь хотите?Становитесь в очередь! И каждый ученик из нашего класса завинтил по гайке на колесе.