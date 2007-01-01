Изложите замысел и итоги проводимых П.А.Столыпиным преобразований. Чем, на ваш взгляд можно объяснить интерес к личности и деятельности Петра Столыпина в наше время?

Замысел Столыпина состоял в том, чтобы путем аграрной реформы создать в России многочисленный класс мелких собственников, которые, по его мнению, должны были обеспечить стабильность общества. Главными итогами деятельности Столыпина можно считать проведение аграрной реформы, увеличение посевных площадей и заселение Сибири.В наше время интерес к Столыпину обусловлен именно идеей создания слоя частных собственников путем постепенных мер при отсутствии внутренних потрясений, но придерживавшегося строгой дисциплины и порядка.