Изменение существительных по числам качели пшено песни брюки письма ворота мясо ??ишина рука кровать ножницы молоко распредели данные слова по трем группам 1 группа слова имеющие только форму множественного числа 2 группа слова...

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Изменение существительных по числам качели пшено песни брюки письма ворота мясо ??ишина рука кровать ножницы молоко распредели данные слова по трем группам 1 группа слова имеющие только форму множественного числа 2 группа слова имеющие только форму единственного числа 3 группа слова имеющие форму множественного числа и форму единственного числа Запиши обе формы

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