Изменение существительных по числам качели пшено песни брюки письма ворота мясо ??ишина рука кровать ножницы молоко распредели данные слова по трем группам 1 группа слова имеющие только форму множественного числа 2 группа слова...
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Изменение существительных по числам качели пшено песни брюки письма ворота мясо ??ишина рука кровать ножницы молоко распредели данные слова по трем группам 1 группа слова имеющие только форму множественного числа 2 группа слова имеющие только форму единственного числа 3 группа слова имеющие форму множественного числа и форму единственного числа Запиши обе формы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственное число:пшено,мясо,молоко,тишина. Множественное число:качели,брюки,ножницы. обе формы:песни,письма,ворота,рука,кровать.
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