Измени глаголы Выдели личные° окончания в словах рисовать (н.в.,2л.,ед.ч) наловит?? (б.в.,3л.,мн.ч) летать(н.в.,1л.,мн.ч)
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Измени глаголы Выдели личные° окончания в словах рисовать (н.в.,2л.,ед.ч) наловит?? (б.в.,3л.,мн.ч) летать(н.в.,1л.,мн.ч)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. РисуЕШЬ-окончание 2.НаловИТЕ-окончание 3.ЛетаЕМ-окончание
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