Измени по падежам Синий океан Синяя река Синее море Светлый костюм Светлая блузка Светлое платье ПЛИЗ
Измени по падежам Синий океан Синяя река Синее море Светлый костюм Светлая блузка Светлое платье ПЛИЗ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
И. П - синий океан, синяя река, синее море, светлый костюм, светлая блузка, светлое платье. Р. П - синего океана, синей реки, синего моря, светлого костюма, светлого платья, светлой блузки. Д. П - синему океану, синей реки, синему морю, светлому костюму, светлой блузке, светлому платью. В. П - синий океан, синюю реку, синее море, светлый костюм, светлую блузку, светлое платье. Т. П-синим океаном,синей рекой, синим морем, светлый костюмом, светлой блузкой , светлым платьем П.п-о синем океане, о синей реке, о синем море, о светлом костюме, о светлой блузке, о светлом платье