Изменить букву в слове песец и получить новое слово
Русский язык
Изменить букву в слове песец и получить новое слово
Ответ(ы):
Гость:
Можно поменять С на В получится Певец Можно поменять С на букву Р получится Перец
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