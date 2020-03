Изменить предложения из пассивного в активный залог. 1. When will the telegram be sent? 2. Letters are being read now 3. Were you given a task? 4. I have been asked to help her 5. My heart is broken

Английский язык

Автор: Гость