Измените данные слова так,чтобы появился беглый гласный. Запишите пары слов. Сна,вишня,замочка,башня,пушка,звонка,флажка,сестра,коробка,кнопка

Русский язык
Измените данные слова так,чтобы появился беглый гласный. Запишите пары слов. Сна,вишня,замочка,башня,пушка,звонка,флажка,сестра,коробка,кнопка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К вашим словам дописываем пары с беглым гласным: сонвишензамочекбашенпушекзвонокфлажоксестеркоробоккнопок

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