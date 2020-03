Измените слова, стоящие справа, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Занесите свои ответы в таблицу. The black London taxi cab (1) _____ a traditional symbol of London. It (2) ______old- fashioned (...

Английский язык

Измените слова, стоящие справа, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Занесите свои ответы в таблицу. The black London taxi cab (1) _____ a traditional symbol of London. It (2) ______old- fashioned (старомодный) and clumsy, but in fact it's look comfortable and speedy. Besides, London taxi (3) ______ know the city driver very well. They spend up to two years studying and learning the names of 25.000 streets. They also must know very (4) ____ where hospitals, good hotels, theatres, clubs, museums, etc. are. Then they have to pass a very difficult test. So when you get into the famous black cab you can be absolutely sure that it’ll take you wherever you want and by the (5) ____ quick possible way. 1-- be 2- look 3 -- driver 4-- good 5---quick

