Измените словосочетания таким образом,чтобы отглагольное прилагательное стало причастием. Образец:Кошеные травы.-Кошенные летом травы.Скошенные травы Печеный хлеб,плетеная корзина,вареное яйцо,сеяная мука,сушеные фрукты,ноше...
Русский язык
Измените словосочетания таким образом,чтобы отглагольное прилагательное стало причастием. Образец:Кошеные травы.-Кошенные летом травы.Скошенные травы Печеный хлеб,плетеная корзина,вареное яйцо,сеяная мука,сушеные фрукты,ношеный костюм,моченые яблоки,стираное белье,граненый стакан,правленый текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печённый хлебопёком хлеб ,испечённый хлеб плетённая из лозы корзина ,сплетённая корзина варенное всмятку яйцо сваренное яйцо просеянная мука ,сеянная через сито мука сушённые на солнце фрукты ,высушенные фрукты ношенный недолго костюм ,поношенный костюм моченные в бочке яблоки ,замоченные яблоки стиранное в прачечной бельё ,выстиранное бельё граенныйв мастерской стакан ,огранённый стакан правленный корректором текст ,исправленный текст
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