Изменится ли давление идеального газа на стенки сосуда, если концентрация молеку?? уменьшится в 4 раза, а средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 4 раза? Обоснуйте
Физика
Изменится ли давление идеального газа на стенки сосуда, если концентрация молеку?? уменьшится в 4 раза, а средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 4 раза? Обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, изменится.Воспользуемся основным уравнением МКТ P=1/3n*v^2*mподставим значения в формулу(n-концентрация, v-средняя квадратичная скорость) и увидим, что в конечном счете давление увеличится в 4 раза
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