Изменится ли давление идеального газа на стенки сосуда, если концентрация молеку?? уменьшится в 4 раза, а средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 4 раза? Обоснуйте

Физика

Изменится ли давление идеального газа на стенки сосуда, если концентрация молеку?? уменьшится в 4 раза, а средняя квадратичная скорость молекул увеличится в 4 раза? Обоснуйте

Автор: Гость