изменится ли смысл предложений при изменении порядка слов ? 1. Дуб заслоняет ель . Ель заслоняют дуб . 2. Мать любит дочь. Дочь любит мать. 3. Учитель спросил ученика. Ученик спросил учителя.

Русский язык
изменится ли смысл предложений при изменении порядка слов ? 1. Дуб заслоняет ель . Ель заслоняют дуб . 2. Мать любит дочь. Дочь любит мать. 3. Учитель спросил ученика. Ученик спросил учителя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он уже изменился.так как одно полностью меняет другое
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