Измерь площадь каждой фигуры в квадратных миллиметрах (площадь одной клетки составляет 1кв.см решите плиз вот фотка если нада
Математика
Измерь площадь каждой фигуры в квадратных миллиметрах (площадь одной клетки составляет 1кв.см решите плиз вот фотка если нада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см² = 100 мм² 133 а) S = 5* 1 см² = 5 см² - пять целых клеток 133 б) S = 6 *1 см² + 2* 1/2 см² = 7 см² - шесть целых и две половинки 133 в) S = 1 + 2* 1/2 = 2 см² ИЛИ S = 1/2 * 2*2 = 2 см² - половина квадрата 2*2=4
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