Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 9 : 13 : 7. Найдите сумму рёб??р прямоугольного параллелепипеда, если длина меньшей стороны 18 см.
Математика
Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 9 : 13 : 7. Найдите сумму рёб??р прямоугольного параллелепипеда, если длина меньшей стороны 18 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дай номер упражнения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Вычислите: (1\2+3\4)-(7\8-1\2) (5\9+2\3)-(11\18-1\6) (13\15-3\5)+(17\30-1\10) (5\7-3\14)+(25\28-9\14) (13\18+1\3)-(5\27-1\6) (11\45-1\...
Русский язык
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях выехали две автомашины со скоростями 60 км/ч и 80км/ч . Через сколько часов расстояние между ними б...