Измерения одного прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:9, а измерения другого - как 3:6:8. Если их боковые поверхности относятся как 5:18, то как будут относиться о бъемы прямоугольных параллелепипедов ? ...
Измерения одного прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:9, а измерения другого - как 3:6:8. Если их боковые поверхности относятся как 5:18, то как будут относиться о бъемы прямоугольных параллелепипедов ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть у одного параллелепипеда одна часть в отношении сторон равна х, а у другого у, тогда 2х:3х:9х и 3у:6у:8у. Площадь боковой поверхности: S=2(а+b)·c. 5·[2(2х+3х)·9х]=18[2(3y+6y)·8y], 450х=2592у, х/у=144/25. х/у=12/5. V1:V2=(12·2·3·9):(5·3·6·8)=93312:18000=648:125. Ответ: объёмы относятся как 648:125.