Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Измерить физическую велечину- это значит...
Измерить физическую велечину- это значит...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Измерить физическую величину – значит сравнить ее с другой такой же физической величиной, принятой за единицу
Похожие вопросы
Сколько будет 150:120=
12:7,5+7,5:12+0,25:0,4•(5,1-3,86)
Що таке порозрядне додавання чисел
Придумай сам три потешки про щенка- Задиристого, спящего,игривого. Воспользуйся словами из " рабочей тетради".
Найдите наибольший общий делитель: 1) 12 и 18 2)24 и 30 3) 6 и 36 4)48 и 64 5) 21 и 49 6) 12 18 и 28
Срочно!!! Хорошо плачу. Что такое липиды, их функции, состав, свойства, там что то с молекулой вроде связано ещё было, всё эио описать. ...
На полке стоит 57 книг.из них 24 сказки.. стихов на 7 книг меньше.остальные фантастика
Випишіть з речень словосполучення. 1.В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман туман... 2. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за д...
Сходства древнерусской лятературы и фольклора . назовите их. сформулируйте свой вывод
Помогите пожалуйста. Надо написать письмо другу(на английском) с проблемой,что подарить маме на день рождения.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск