измерьте длину 10 своих шагов. Найдите среднюю длину шага?

Математика
измерьте длину 10 своих шагов. Найдите среднюю длину шага?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы найти среднюю длину,нужно сложить 10 шагов ,например : 12+13+14+15+16+17 и тд. ,а потом разделить на 10(кол-во шагов) 
Гость:
(41+44+43+46+47+49+43+44+45+48)/10=450/10=45см- средняя длина шага
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