Измерь длину каждого звена ломаной и запиши результат

Измерь длину каждого звена ломаной и запиши результат

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Берешь линейку, измеряешь, складываешь, если нужно и записываешь результат
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