Измерьте длины сторон прямоугольника и Вычислите его площадь как это делается

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Измерьте длины сторон прямоугольника и Вычислите его площадь как это делается
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По формуле герона. .....
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