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изображение какого животного чаще всего встречается на гербах европейских стран?
изображение какого животного чаще всего встречается на гербах европейских стран?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
бык естественно-------------------
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