Изображена треугольная призма ABCA1B1C1 .Точки O и P — середины ребер BB1 и CC1 соответств??нно.Верно ли ,что прямые BP и AC параллельны плоскости A1OC1?Ответ обоснуйте . Спасибо заранее ,очень нужна ваша помощь)

Геометрия

Изображена треугольная призма ABCA1B1C1 .Точки O и P — середины ребер BB1 и CC1 соответств??нно.Верно ли ,что прямые BP и AC параллельны плоскости A1OC1?Ответ обоснуйте . Спасибо заранее ,очень нужна ваша помощь)

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