Изображение предмета в плоско зеркале: а)действительное,равновеликое,прямое б)мнимое,равновеликое,перевернутое в)действительное,равновеликое,перевернутое г)мнимое,равновеликое,прямое
Физика
Изображение предмета в плоско зеркале: а)действительное,равновеликое,прямое б)мнимое,равновеликое,перевернутое в)действительное,равновеликое,перевернутое г)мнимое,равновеликое,прямое
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Изображение предмета в плоско зеркале: г)мнимое,равновеликое,прямое
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